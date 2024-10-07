Борьба Госдумы с незаконной миграцией: будут ли результаты На следующей неделе Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся миграционной сферы.
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Борьба Госдумы с незаконной миграцией: будут ли результаты На следующей неделе Госдума приступит к рассмотрению пяти законопроектов, касающихся миграционной сферы.
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