Рубио предложил помощь США в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Госсекретарь Марко Рубио предложил 9 мая в телефонном разговоре с начальником штаба Сухопутных войск Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром американскую помощь в урегулировании индо-пакистанского конфликта.
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