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Пол Джордж – Стиву Балмеру: «Я в порядке»

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж после матча с «Сан-Антонио» (119:97) успокоил владельца клуба Стива Балмера, который поинтересовался по поводу травмы.

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