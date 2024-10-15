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Офис Канье Уэста был "площадкой для секс-игр", а Бьянка Цензори — "координатором секс-вечеринок"

Офис Канье Уэста был "площадкой для секс-игр", а Бьянка Цензори — "координатором секс-вечеринок"

Журналисты Daily Mail опубликовали новые заявления из судебного иска бывшей помощницы Канье Уэста Лорен Пишотты, которая ранее обвинила его в изнасиловании (это произошло на одной из вечеринок Пи Дидди, которого обвиняют в торговле людьми и насилии).

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