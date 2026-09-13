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Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Мендель

Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Мендель

Петр Сивков/ТАСС Юлию Мендель, бывшего пресс-секретаря главы киевского режима Владимира Зеленского, обвинили в распространении "ложной информации" об Украине.

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