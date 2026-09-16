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Царьград

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Казахстан вице-министр Туткышбаев увеличит закупки газа у "Газпрома"

Казахстан вице-министр Туткышбаев увеличит закупки газа у "Газпрома"

Вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев сообщил на форуме TNF-2026 о значительном увеличении закупок газа у "Газпрома".

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