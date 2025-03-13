Какие существуют свидетельства священников и монахов, что Сатана действительно существует Алёна Юрьева В религиозных традициях разных народов встречаются рассказы о противостоянии добра и зла, Бога и дьявола.
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