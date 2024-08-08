Только бы не работать: жительница Калуги восемь лет притворялась инвалидом ради пособий

Фото: kaluga.bezformata.com Прокуратура города Калуги поддержала обвинение в отношении 56-летней местной жительницы, которая признана виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч.
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