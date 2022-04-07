Посол Анатолий Антонов: санкции США против Сбербанка и Альфа-банка навредят простым россиянам

Посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов заявил, что санкции США против Сбербанка и Альфа-банка навредят простым россиянам, обычным российским гражданам.
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