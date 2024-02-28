В Псковской области восстановят более 30 объектов культурного наследия

В результате экономии более 500 миллионов рублей автономная некоммерческая организация «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» (АНО) смогла включить более 30 культурных объектов в программу восстановления.
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