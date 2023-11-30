Завтра архангельский «Водник» сыграет с «Сибсельмашем» в Новосибирске

После четырёх домашних матчей «жёлто-зелёных» ждут четыре выездных матча, первый из которых пройдёт уже первого декабряПосле четырёх домашних матчей «жёлто-зелёных» ждут четыре выездных матча, первый из которых пройдёт уже первого декабря«Водник» к завтрашней игре подходит, плотно укрепившись на втором месте турнирной таблицы.