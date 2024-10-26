Bitcoin получает поддержку от БРИКС

БРИКС, объединяющий Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, а также недавно присоединившиеся страны, намерен создать альтернативную платежную систему, в противовес доминированнию доллара в международных расчетах.
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