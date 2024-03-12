Страна заходящего Солнца.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Любые отходы это сырье если правильно с ними обращать. Вот хохлы и еврожопы нам столько металлолома оставили что наам можно руду на чермет не добывать в таких колличествах.Их лома нам на долго хватит.
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1 д.
Алексадр Вовк-Михайлов
Куда пойти джапанам? На хуй к пиндосам и хохлам.
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23 час.
Людмила Фирстова
Алексадр Вовк-Михайлов,  по сути с вами согласна, но по содержанию вы нарушили законодательство РФ и правила сайта, уберите, пожалуйста, нецензурнуб брань из комментария
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22 час.

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