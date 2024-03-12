Страна заходящего Солнца.

– Россия-а-а-а-а. эй, Россия-а-а-а-а. ау, медведь, просыпайся, к тебе Япония пришёл! – И чего надо? У нас с тобой, Япония, дел нет, так что не мешай, отвали, займись своими проблемами! – А ты, Россия, зачем запретила мне рыбку ловить в своих водах? А-та-та, честные люди так не поступают! Нам кушать надо.