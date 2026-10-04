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Царьград

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Президент Тассулас потребовал от Германии репарации за Вторую мировую

Президент Тассулас потребовал от Германии репарации за Вторую мировую

Президент Греции Константинос Тассулас призвал Германию выплатить репарации за разрушения, нанесенные в 1943 году массовыми убийствами в деревне Лингиадес.

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