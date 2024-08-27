Артиллерия уничтожила замаскированные позиции ВСУ под Купянском

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении. В ведомстве уточнили, что выявить замаскированные позиции удалось расчетам 100-мм противотанковых орудий «Рапира» группировки войск «Запад».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии