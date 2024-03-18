Открытие выставки “Весенняя палитра-2024” в АМЦ “Родина” 🗓 21 марта, 15:00 📍 Красноармейская, 24 👨👩👧 Вход свободный 🖌 Интересный Сочи.
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Открытие выставки “Весенняя палитра-2024” в АМЦ “Родина” 🗓 21 марта, 15:00 📍 Красноармейская, 24 👨👩👧 Вход свободный 🖌 Интересный Сочи.