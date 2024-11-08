В «Ф-1» – новая надежда Бразилии! «Ауди» рискнула и заменила победителя Гран-при на дебютанта

Богатый и талантливый. Через три дня после завершения эпохального Гран-при Сан-Паулу закрылась последняя вакансия в «Формуле-1» на 2025 год: «Ауди» (пока еще выступающая под названием «Заубер») подписала текущего лидера «Формулы-2» Габриэла Бортолето.