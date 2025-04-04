В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на сватовско-кременском направлении

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у сел Новое и Катериновка. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
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