В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на сватовско-кременском направлении

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у сел Новое и Катериновка. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.