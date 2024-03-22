Британская разведка: россияне стали рисовать силуэты не только самолетов, но и подлодок Россияне продолжают рисовать силуэты образцов военной техники на территории военных объектов, рассчитывая на их эффективность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии