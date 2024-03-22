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Британская разведка: россияне стали рисовать силуэты не только самолетов, но и подлодок

Британская разведка: россияне стали рисовать силуэты не только самолетов, но и подлодок

Британская разведка: россияне стали рисовать силуэты не только самолетов, но и подлодок Россияне продолжают рисовать силуэты образцов военной техники на территории военных объектов, рассчитывая на их эффективность.

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