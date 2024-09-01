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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Крымские спелеологи уточнили статус самой глубокой пещеры в мире

Совместная экспедиция Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Крымского отделения РГО и Российского союза спелеологов получила новые данные о глубине пещеры Крубера, которая оказалась на 25 м глубже и вернула статус самой глубокой пещеры в мире.

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