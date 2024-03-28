Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрантам приготовиться: Россия готовит ответ за теракт в "Крокусе" на самом высоком уровне

Страшная трагедия, которая произошла в столичном регионе России, не могла не шокировать каждого адекватного человека.

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