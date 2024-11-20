❗️Причины пожара в МКД выясняет прокуратура Севастополя В ведомстве взяли на контроль установление обстоятельств происшествия.
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❗️Причины пожара в МКД выясняет прокуратура Севастополя В ведомстве взяли на контроль установление обстоятельств происшествия.