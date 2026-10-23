Федеральное дорожное агентство пока не подтвердило финансирование для дальнейшего расширения до четырех полос участков трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск, несмотря на сохраняющийся высокий уровень аварийности на данном направлении.
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