Депутат Свищев назвал недопустимой нецензурную брань судьи в матче КХЛ

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал недопустимой нецензурную брать арбитра Дениса Наумова в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между хабаровским "Амуром" и омским "Авангардом" в адрес тренера омичей Михаила Кравца, передает "Спорт-Экспресс".
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