Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Эскроу в сегменте ИЖС: безальтернативность с альтернативными доработками

Эскроу в сегменте ИЖС: безальтернативность с альтернативными доработками

Начислять проценты на лежащие на счетах эскроу деньги, отменить все скрытые банковские комиссии и необоснованно затянутые сроки раскрытия счетов, выработать четкий регламент принятия дома в эксплуатацию — у игроков рынка ИЖС множество предложений, связанных с донастройкой эскроу-механизма По итогам состоявшегося 15 апреля заседания президиума Госсовета, посвященного вопросам развития инфраструктуры для жизни, игроки рынка индивидуального жилищного строительства отметили несколько важных для себя вещей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх