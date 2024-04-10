Силовики следят за свердловским экс-министром, вернувшимся из зоны СВО

Бывший глава свердловского минтранса Василий Старков даже после возвращения из зоны спецоперации РФ на Украине остается в поле зрения силовиков — в связи с уголовным делом о коррупции, по которому проходит экс-начальник управления автодорог Вячеслав Данилов.
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