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На видео Латвия, Рига, район Пурвциемс

Пользователи сети удивляются, как такое может происходить в одной из стран ЕС в 2024 году.https://vk.

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Комментарии
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Андрей
латвия стала парашей
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