Европейский аналитик: Западу нужно сделать всё, чтобы вбить клин между Россией и Китаем

Китай на самом деле поддерживает Москву в событиях на Украине, хотя официально заявляет о своём нейтралитете, считает ведущий аналитик Института китаеведения имени Меркатора Хелена Легарда.
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