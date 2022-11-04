Военное обозрение

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Европейский аналитик: Западу нужно сделать всё, чтобы вбить клин между Россией и Китаем

Европейский аналитик: Западу нужно сделать всё, чтобы вбить клин между Россией и Китаем

Китай на самом деле поддерживает Москву в событиях на Украине, хотя официально заявляет о своём нейтралитете, считает ведущий аналитик Института китаеведения имени Меркатора Хелена Легарда.

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