В Смоленске участковые уполномоченные полиции выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан

Участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску в ходе проверки административного участка установлено, что неработающая ранее судимая местная жительница 1987 года рождения осуществила фиктивную постановку на учет семерых иностранных граждан.
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