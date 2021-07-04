Происшествия

5 подписчиков

В Смоленске участковые уполномоченные полиции выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан

Участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску в ходе проверки административного участка установлено, что неработающая ранее судимая местная жительница 1987 года рождения осуществила фиктивную постановку на учет семерых иностранных граждан.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх