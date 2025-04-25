Челябинцы смогут приобщиться к сокровищам античного Крыма

В Челябинске покажут сокровища древней Фанагории. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исторического музея Южного Урала, в конце апреля здесь откроется выставка, представляющая артефакты из собрания музея-заповедника «Фанагория».
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