Молодой человек был найден после того, как заблудился в горах Белорецкого района Башкортостана

Вчера, 12 июля, в Белорецком районе молодой человек пропал во время катания на квадроцикле. По словам представителей Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, вечером того дня два человека отправились в пеший поход на гору Малиновая.