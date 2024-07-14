Молодой человек был найден после того, как заблудился в горах Белорецкого района Башкортостана

Вчера, 12 июля, в Белорецком районе молодой человек пропал во время катания на квадроцикле. По словам представителей Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, вечером того дня два человека отправились в пеший поход на гору Малиновая.
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