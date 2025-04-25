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Генсек ООН проигнорирует 80-летие Победы в Москве

Генсек ООН проигнорирует 80-летие Победы в Москве

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш не планирует посещать столицу России на праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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