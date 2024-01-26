Акции «Яндекса» подорожали до максимума с февраля 2022 года

Акции «Яндекса» за два дня подорожали на 9% и в моменте достигли максимума с февраля 2022 года. Несмотря на отсутствие корпоративных новостей, инвесторы могут покупать акции на перспективу, ожидая подробностей по реструктуризации компании, считают аналитики.
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