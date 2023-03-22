Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    В каком месте стену ставить будут? Пока стройка идет граница с Россией все время меняется. Предлагаю начинать строить...Посол ФРГ в Киеве...
  • Терехов Олег
    Давно пора! Нахрена нам с ними о чем то говорить, ведь не о сем с дибилами разговаривать.Депутат Госдумы п...
  • Евгений Попов
    Не хотят, однако, к Бандере!Сотрудники украин...

Экс-глава Мюнхенской конференции: Необходимо создать контактную группу для скорейшего запуска мирного процесса по Украине

Экс-глава Мюнхенской конференции: Необходимо создать контактную группу для скорейшего запуска мирного процесса по Украине

На фоне продолжающихся поставок западных вооружений Киеву в Европе все сильнее раздаются голоса, призывающие как можно скорее завершить украинский конфликт мирным путем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх