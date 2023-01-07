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Депутат Думы призвал готовить мобилизационный резерв на случай столкновения с Польшей

Депутат Думы призвал готовить мобилизационный резерв на случай столкновения с Польшей

Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев высказал мнение о том, что России необходимо готовить мобилизационные резервы на случай вмешательства Польши в конфликт на Украине.

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