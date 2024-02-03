Перечислены самые опасные типы сделок с недвижимостью

Покупка вторичного жилья и мнимые сделки в ряде случаев могут нести в себе огромные риски, рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко в разговоре с Lenta.
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