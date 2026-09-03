ERR: министр обороны Эстонии Певкур может уйти в отставку по результатам аудита

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур может подать в отставку после выявленных нарушений в сфере оборонных закупок.
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