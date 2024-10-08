Политика как он...
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Политика как она есть

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Харрис объяснила, как Трамп на самом деле хочет завершить конфликт на Украине

Харрис объяснила, как Трамп на самом деле хочет завершить конфликт на Украине

Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что ее соперник Дональд Трамп якобы хочет завершить конфликт на Украине путем ее капитуляции, что и произойдет в случае его возвращения в Белый дом.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Америке больше НЕ НУЖНА хохляндия!!! ВСЁ что от хохлов было нужно уже получено.... При любом Президенте США - ВСЁ произойдёт очень БЫСТРО и крайне печально для ВСЕГО англосаксонского картеля... Хохляндия САМА себя сожрёт: армия взбунтуется и разбежится кто куда, в лучшем случае её остатки убегут в западную хохляндию и вольются в состав ВС Польши и Венгрии... Граница РФ в худшем случае пройдёт по границе 39 года!!! США кинет ВСЕХ включая страны НАТО, а гейропейский союз распадётся на старые &quot;новые&quot; страны... И ВСЕ по очереди поползут на поклон к РФ!!! Останутся одни вопли что они-то точно не хотели ни воевать ни поставлять оружие, да и тем более финансировать какого-то недопрезидента недостраны...
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17 час.
Игорь Максаков
Тогда Трамп наш человек))))
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17 час.
A
Alex
Трамп не наш человек. Его просто не интересует бессмысленная потеря денег. Он хочет устроить торговую войну с Китаем, а двоих Боливар не вывезет.
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7 час.

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