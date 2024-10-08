Кандидат на пост президента США Камала Харрис заявила, что ее соперник Дональд Трамп якобы хочет завершить конфликт на Украине путем ее капитуляции, что и произойдет в случае его возвращения в Белый дом.
Харрис объяснила, как Трамп на самом деле хочет завершить конфликт на Украине
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Америке больше НЕ НУЖНА хохляндия!!! ВСЁ что от хохлов было нужно уже получено.... При любом Президенте США - ВСЁ произойдёт очень БЫСТРО и крайне печально для ВСЕГО англосаксонского картеля... Хохляндия САМА себя сожрёт: армия взбунтуется и разбежится кто куда, в лучшем случае её остатки убегут в западную хохляндию и вольются в состав ВС Польши и Венгрии... Граница РФ в худшем случае пройдёт по границе 39 года!!! США кинет ВСЕХ включая страны НАТО, а гейропейский союз распадётся на старые "новые" страны... И ВСЕ по очереди поползут на поклон к РФ!!! Останутся одни вопли что они-то точно не хотели ни воевать ни поставлять оружие, да и тем более финансировать какого-то недопрезидента недостраны...
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17 час.
Игорь Максаков
Тогда Трамп наш человек))))
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17 час.
A
Alex
Трамп не наш человек. Его просто не интересует бессмысленная потеря денег. Он хочет устроить торговую войну с Китаем, а двоих Боливар не вывезет.
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7 час.
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