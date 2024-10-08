BV

Boris Voronin

Америке больше НЕ НУЖНА хохляндия!!! ВСЁ что от хохлов было нужно уже получено.... При любом Президенте США - ВСЁ произойдёт очень БЫСТРО и крайне печально для ВСЕГО англосаксонского картеля... Хохляндия САМА себя сожрёт: армия взбунтуется и разбежится кто куда, в лучшем случае её остатки убегут в западную хохляндию и вольются в состав ВС Польши и Венгрии... Граница РФ в худшем случае пройдёт по границе 39 года!!! США кинет ВСЕХ включая страны НАТО, а гейропейский союз распадётся на старые "новые" страны... И ВСЕ по очереди поползут на поклон к РФ!!! Останутся одни вопли что они-то точно не хотели ни воевать ни поставлять оружие, да и тем более финансировать какого-то недопрезидента недостраны...