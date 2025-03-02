Украина не сможет долго продолжать конфликт с Россией, заявил экс-главком НАТО в Европе

Киев не сможет длительное время продолжать конфликт с Россией без внешней поддержки. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в интервью телеканалу в воскресенье, 2 марта.
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