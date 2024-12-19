«Я думаю, что Маск умнее этого». Глава NASA надеется, что миллиардер не будет давить конкурентов и продвигать SpaceX, используя связи с Трампом

Уходящий администратор NASA Билл Нельсон (Bill Nelson) заявил, что он настроен оптимистично: отношения основателя SpaceX Илона Маска (Elon Musk) с избранным президентом Дональдом Трампом (Donald Trump) помогут обеспечить NASA финансированием, необходимым для поддержки эффективной программы, включая возвращение американских астронавтов на Луну.
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