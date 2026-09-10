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Новости для Фанов

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Как финальные сцены фантастических фильмов переворачивают смысл всей истории

Как финальные сцены фантастических фильмов переворачивают смысл всей истории

Есть развязки, после которых просто встаёшь с дивана и возвращаешься к повседневным делам. А есть другие — они не отпускают, заставляют мысленно отматывать сюжет назад и пересматривать каждую деталь заново.

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