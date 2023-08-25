МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В Южном Тушине завершилась реконструкция газопровода

В Южном Тушине завершилась реконструкция газопровода. Об этом сегодня сообщила пресс-служба АО «Мосгаз» «Специалисты заменили изношенные стальные трубы на полиэтиленовые, главное преимущество которых — устойчивость к электрохимической коррозии.

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