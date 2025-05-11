Википедия: Как она изменила доступ к знаниям в эпоху интернета?

«Википедия» представляет собой крупнейшую и наиболее востребованную онлайн-энциклопедию в мире. Она сочетает в себе понятия «wiki» с гавайского языка, что означает «быстрый», и латинское «encyclopedia», которое переводится как «энциклопедия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии