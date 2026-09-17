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Песков предрек осложнение мирного урегулирования на Украине из-за санкций США

Песков предрек осложнение мирного урегулирования на Украине из-за санкций США

Антироссийские «адские санкции» США против нефтегазового экспорта лишь усложнят поиск мирного урегулирования украинского конфликта.

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