Песков предрек осложнение мирного урегулирования на Украине из-за санкций США

Антироссийские «адские санкции» США против нефтегазового экспорта лишь усложнят поиск мирного урегулирования украинского конфликта.
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