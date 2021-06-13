Депутат Госдумы Елена Панина прокомментировала избрание нового премьер-министра Израиля

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Существуют основания надеяться на то, что новый премьер Израиля обеспечит преемственность в вопросах партнерства Москвы и Тель-Авива, об этом РИА Новости заявила член комитета по международным делам ГД Елена Панина.