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Депутат Госдумы Елена Панина прокомментировала избрание нового премьер-министра Израиля

Депутат Госдумы Елена Панина прокомментировала избрание нового премьер-министра Израиля

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Существуют основания надеяться на то, что новый премьер Израиля обеспечит преемственность в вопросах партнерства Москвы и Тель-Авива, об этом РИА Новости заявила член комитета по международным делам ГД Елена Панина.

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