С 2026 года в Калужской области родители будут получать новую ежегодную выплату

С 1 января 2026 года устанавливается ежегодная семейная выплата гражданам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет и до 23 лет в случае обучения по очной формеВ России с 1 января 2026 года начнет действовать закон о ежегодной семейной выплате для граждан, у которых есть двое и более детей.