Битва за Днепр на острове Тенга: в Братском районе воссоздали подвиг Героя Советского Союза

На острове Тенга в Братском районе прошла военно-историческая реконструкция, посвященная подвигу красноармейца Андрея Степановича Коньшакова — Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны и строителю Братской ГЭС.
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