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Хиросима и Нагасаки отреагировали на ядерные испытания с боезарядами

Хиросима и Нагасаки отреагировали на ядерные испытания с боезарядами

Власти Хиросимы и Нагасаки, которые в 1945 году пострадали от ядерных бомбардировок со стороны Соединенных Штатов, выразили протест Вашингтону в связи с проведением испытаний по контролю за состоянием ядерных боезарядов.

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