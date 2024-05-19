Хиросима и Нагасаки отреагировали на ядерные испытания с боезарядами

Власти Хиросимы и Нагасаки, которые в 1945 году пострадали от ядерных бомбардировок со стороны Соединенных Штатов, выразили протест Вашингтону в связи с проведением испытаний по контролю за состоянием ядерных боезарядов.
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