«Меня пригласил Зеленский»: Вучич прибыл на Украину Президент Сербии Александр Вучич сообщил 18 сентября, что прибыл на Украину по приглаш.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине прогно...
- В США назвали чин...
- T Доктрина «мёртвой...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым