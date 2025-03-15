Эвакуированные жители Суджи рассказали о встрече с российскими бойцами

Жители, эвакуированные из освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Суджи в Курской области, рассказали «Известиям», как встретили российских военных, пришедших в населенный пункт по газовой трубе.
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